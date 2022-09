Mercato Centrale Torino: arriva una nuova bottega firmata Yari Sità

Un nuovo acquisto per Mercato Centrale Torino: è Yari Sità, che aprirà la taperia "La Barra"

di Valentina Dirindin 29 Settembre 2022

Si chiama Yari Sità la giovane novità di Mercato Centrale Torino, che ha da poco perso il progetto QB di Davide Scabin, nell’intricato giro di casacche da chef nei ristoranti torinesi. Yari approda a Mercato Centrale dopo qualche fortunato anno passato nelle cucine del Bar Cavour, l’American Bar del Ristorante Del Cambio, dove ci pareva stesse facendo un buon lavoro con la sua cucina dai sapori internazionali.

Cucina che a quanto pare porterà anche al Mercato Centrale, nel suo format “La Barra”, d’ispirazione spagnola a partire dal nome. Il menu sarà quello che lo caratterizza da sempre, prima ancora che al Bar Cavour nel suo precedente locale TaperiaYCocina: le tapas, appunto. Non necessariamente spagnole, ma più intese come piccole porzioni sfiziose da accompagnare a qualcosa da bere. “Porterò lì i concetti di taperia e cucina un po’ aggiornati e rivisitati grazie al periodo passato al Del Cambio con Matteo Baronetto, che reputerò sempre un grande maestro”, spiega Yari.

Quello che ha in mente Yari per Mercato Centrale è un format con i cuochi che servono senza l’intermediario della sala, al bancone appunto (“La Barra”), come è abbastanza di tendenza negli ultimi anni (Unforgettable, su questo, fa scuola, almeno a Torino).