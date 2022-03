Merendine: ogni anno decine di novità, il settore vale 1 miliardo in Italia

di Marco Locatelli 11 Marzo 2022

Ogni anno in Italia vengono commercializzate fino a 10 nuove merendine. Insomma, un mercato che non sembra conoscere crisi (il settore vale 1 miliardo di euro nel nostro Paese), ma – come fa sapere l’Unione Italiana Food (Uif) – per poter andare sul mercato, prima, un nuovo snack ha bisogno di un lavoro di ricerca e sviluppo che può richiedere da 1 a 5 anni (a volta anche 10).

Tra le nuove merendine, stando agli ultimi dati Iri, grande esplosione di frutti rossi, farine integrali, mele, semi di lino e quinoa. Nel 2020 i nuovi lanci hanno rappresentato qualcosa come il 3/4% dell’intero comparto, oltre il doppio rispetto ai due anni precedenti.

Tra le principali innovazioni l’utilizzo di una più ampia gamma di sfarinati e cereali rispetto al passato, e ciò rende meno probabile l’insorgere di intolleranze alimentari nei consumatori. Grande crescita delle farine integrali che rallentano l’indice glicemico.

Molte più aziende si affidano ad una tecnica di lievitazione naturale, il che miglior la digeribilità della merendina. Cresciuto l’utilizzo del cacao, delle confetture a base di frutti rossi e del miele.