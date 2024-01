Messi si prende anche il Superbowl: sarà nello spot di una birra

Leo Messi farà il suo debutto al Superbowl, ma non scenderà in campo: sarà il protagonista di uno spot per Michelob Ultra.

Il volto più famoso del calcio moderno per lo spettacolo più in vista nella terra a stelle e strisce. No, chiaro: Leo Messi non scenderà in campo durante il Superbowl, o comunque non come probabilmente vorrebbero i suoi fan. Il dieci argentino apparirà infatti durante una delle pause dal gioco, spazi che nel corso degli anni si sono distinti come prime time di livello assoluto per i contenuti pubblicitari, come testimonial per Michelob Ultra, marchio di birra che già sponsorizza l’omonima Arena situata ad appena una manciata di chilometri dall’Allegiant Stadium di Paradise (dove, nel mese di febbraio, si terrà per l’appunto il Superbowl).

Si tratta a onore del vero del debutto assoluto per Leo Messi negli spazi mediatici del Superbowl: stando a quanto lasciato trapelare fino a ora, l’attaccante dell’Inter Miami vestirà i panni di un cliente intenzionato a ordinare una birra – a marchio Michelob Ultra, beninteso – in un bar sulla spiaggia.

Come sarà lo spot al Superbowl di Leo Messi?

Sole abbagliante, camicie a stampe prepotentemente floreali (siamo in spiaggia, dopotutto), il mare sullo sfondo – cosa potrebbe mai andare storto? Beh, molto semplice – il beccuccio dello spillatore si ingolfa in un singhiozzo secco, e il bicchiere di Leo Messi non è riempito nemmeno a metà. Disastro: la barista cerca di azionarlo nuovamente, affidandosi al collaudatissimo (e sempre fidato) metodo del “spegni e riaccendi”, ma niente da fare. Qualche sbuffo di schiuma, e poi l’aridità.

Qui si inserisce lo slogan pensato dal reparto marketing di Michelob Ultra: “Non rimanere senza, ordina adesso”. Un paio di parole sulla performance attoriale del nostro protagonista? Ci pare evidente che sia più abituato a lasciar parlare i piedi, ecco. Se i piani per il post carriera comprendono una carriera da attore temiamo che ci sia bisogno di lavorarci ancora un po’ sopra.

Scherzi a parte, con ogni probabilità lo spot pubblicitario in questione sarà un successo per semplice virtù dell’enorme peso mediatico del calciatore. Lo sa evidentemente bene Ricardo Marques, vicepresidente marketing di Michelob Ultra: “Avere il GOAT in persona, Lionel Messi e il Superbowl come palcoscenico per dare il via a tutto e iniziare l’anno con un bang… Ci riempie di entusiasmo” ha spiegato in una breve intervista all’Associated Press. “Messi non ha bisogno di presentazioni. Il potere che ha, l’impatto che ha avuto al suo arrivo a Miami, nel mondo del calcio e non solo… Stiamo chiaramente parlando di un’icona culturale”. Ora non ci resta che attendere la contromossa di Cristiano Ronaldo.