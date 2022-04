Messico: l’app di food delivery sudamercana Rappi accetta pagamenti in criptovalute

Rappi ha collaborato con le piattaforme di criptovaluta Bitpay e Bitso per supportare il nuovo servizio, che consentirà agli utenti di trasformare le criptovalute in crediti all'interno dell'app per effettuare acquisti.

di Marco Locatelli 12 Aprile 2022

L’app di food delivery sudamericana Rappi ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver lanciato un programma sperimentale di pagamento in criptovalute in Messico.

Rappi ha collaborato con le piattaforme di criptovaluta Bitpay e Bitso per supportare il nuovo servizio, che consentirà agli utenti di trasformare le criptovalute in crediti all’interno dell’app per effettuare acquisti.

“È un primo passo che ci consentirà di imparare e continuare a incorporare il mondo delle criptovalute in Rappi”, ha dichiarato il presidente di Rappi Sebastian Mejia in una nota.

Rappi, che opera in nove paesi dell’America Latina, ha lanciato “Pay with Rappi” in Messico lo scorso anno per sfidare Paypal e il rivale regionale MercadoLibre (MELI.O) offrendo pagamenti online.

Rappi fornisce anche alcuni servizi finanziari in Messico, Brasile, Perù e Cile e da quest’anno vuole portare servizi bancari digitali in Colombia.