Messina, coniugi indagati per truffa sui fondi destinati al settore agricolo: sequestrati beni per 163 mila euro

I Carabinieri di Messina hanno confiscato beni per 163 mila euro a due coniugi indagati per truffa sui fondi destinati al settore agricolo.

di Luca Venturino 28 Luglio 2022

Due coniugi residenti nel Reggino, protagonisti di una maxi indagine della Procura europea che è sfociata nella confisca di denaro e beni immobili per un totale complessivo di 163 mila euro, oltre al sequestro di 39 titoli di pagamento di norma assegnati a coloro che ne avrebbero diritto in base agli ettari di terreno agricolo dichiarati in conduzione. Ma facciamo un passo indietro: stando a quanto emerso dalle indagini della Procura Europea, infatti, i nostri protagonisti sarebbero colpevoli di truffa per aver goduto di erogazioni pubbliche nell’ambito degli aiuti al settore agricolo senza tuttavia averne alcun diritto – motivo per cui i Carabinieri del Reparto tutela agroalimentare di Messina sono poi dovuti intervenire per il sequestro di quanto già citato.

Le indagini degli agenti delle forze dell’ordine, infatti, hanno accertato la truffa aggravata finalizzata al conseguimento dei cosiddetti “titoli di pagamento” e di contributi pubblici destinati, come vi abbiamo accennato, al settore agricolo. I coniugi erano infatti soliti dichiarare in conduzione dei fondi agricoli di cui, in realtà, non avevano alcuna legittima disponibilità: i rispettivi contratti di acquisto con patto di riservato dominio stipulati negli anni precedenti con l’Ismea, infatti, furono annullati in passato – uno per per morosità dell’acquirente e l’altro a seguito dell’emissione dell’interdittiva antimafia nei confronti del contraente.