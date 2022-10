Messina, controlli in un laboratorio di macelleria: sequestrati 300 kg di carne in pessime condizioni

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

Giornata di controlli in quel di Pace, piccolo borgo marinaro inscritto nella circoscrizione di Messina. I militari del Corpo di Polizia Municipale, infatti, sono stati impegnati in una serie di ispezioni nelle attività di ristorazione e di vendita di alimenti del posto portando alla luce numerose negligenze potenzialmente pericolose per la salute del consumatore. Nel particolare, dai rapporti redatti dagli agenti delle forze dell’ordine spicca soprattutto un accertamento in ambito igienico-sanitario in un minimarket con annesso laboratorio di macelleria, che ha portato al sequestro amministrativo di diverse centinaia di chili di carne.

Ma andiamo con ordine: gli agenti si sono presentati dall’attività nelle prime ore serali come parte della sopracitata serie di controlli. All’interno del locale hanno immediatamente potuto individuare più di 300 chilogrammi di carne di diversa tipologia in pessimo stato di conservazione, stipati in locali fatiscenti o in celle frigo malfunzionanti e incrostate di sporco. A dire il vero l’intero laboratorio è risultato gravemente insufficiente sotto il profilo igienico sanitario: il pavimento era pieno di tracce di sudiciume, così come le stoviglie, le normali attrezzature e le gli stessi scaffali adibiti alla conservazione o alla lavorazione degli alimenti.

I militari hanno per di più individuato escrementi di topo e diverse colonie di insetti infestanti; e nella cella frigo hanno trovato un gran numero di tranci di carne e una mezzana di maiale “conservati” in confezioni e involucri lacerati o aperti o addirittura attaccati alle stesse pareti. Il laboratorio e le celle frigo sono così state sequestrati, mentre i beni alimentari, naturalmente, sono stati distrutti secondo le regolari procedure.