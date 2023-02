MHOPS: dal 30 marzo al 2 aprile il festival della birra artigianale al MOG di Genova

di Luca Venturino 18 Febbraio 2023

Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile al Mercato Orientale Genova – MOG per gli amici – si celebra il mondo dei malti e dei luppoli grazie alla prima edizione del MHOPS, festival della birra artigianale che vedrà come protagonisti 12 birrifici provenienti da tutto lo Stivale. Organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel, la manifestazione sarà naturalmente accompagnata da numerose cucine che, proprio come i birrifici, andranno ad affacciarsi direttamente sulla Corte principale del MOG – dieci realtà che offriranno ai presenti la possibilità di girare il mondo con il palato, con piatti che vanno dalla tradizione genovese alle spezie del Kenia e del Perù fino al sushi d’autore.

MHOPS, info utili: birra, cibo, degustazioni e ingresso

Partiamo da quelle che, come accennato, saranno le protagoniste indiscusse della kermesse – le birre, per l’appunto. Dodici i birrifici presenti, quarantotto le spine: si segnala in questa effervescente abbondanza, la presenza delle creazioni di Marco Valeriani (Alder), premiato recentemente a Firenze come miglior Birraio dell’anno, e di Mirko Giorgi (Shire Brewing), che si è accaparrato il premio di Birraio Emergente. Ma diamo un’occhiata alla lista completa:

• Alder (Lombardia)

• Batzen (Alto Adige)

• Birra dell’Eremo (Umbria)

• BiRen (Emilia Romagna)

• Bonavena (Campania)

• Ca’ del Brado (Emilia Romagna)

• Elvo (Piemonte)

• Hopskin (Lombardia)

• Lariano (Lombardia)

• Mukkeller (Marche)

• Ritual Lab (Lazio)

• Shire Brewing (Lazio)

Non mancheranno, per di più, le occasioni di mettere qualcosa sotto i denti: dieci le cucine, come accennato poco fa, più in ristorante per una ampia proposta gastronomica. Di nuovo – bando alle ciance e largo alla lista.:

• Bear & Grill, per hamburger d’autore.

• Chakula Chema, dove assaggiare i piatti tradizionali della cucina del Kenya.

• Glam Fish, per assaggiare sushi, ramen, ravioli orientali e coloratissime poke.

• Laboratorio Gastronomico Genovese, che gioca “in casa” con l’abc della cucina genovese.

• La Carne dal 1946: la carne di Scottona piemontese incontra le eccellenze del territorio ligure.

• Landi Pizza & Crunch, con i suoi impasti dalle lunghissime lievitazioni e ad alta idratazione.

• Lo Scolapasta, con grandi classici di pasta fresca e altri primi secondo stagionalità.

• Mi Rico Perù, l’anima latina del MOG, con piatti come l’immancabile ceviche.

• Ops… Coffee by mistakes, per specialty coffee e dolci.

• Vineria del MOG, con i suoi taglieri di salumi e formaggi selezionati.

• Ostaia de Zena, la sosta di gusto più rilassata, da godersi nella splendida terrazza interna.

Spazio, infine, alle cosiddette norme operative: l’evento è a ingresso libero, con la prima giornata – giovedì 30 marzo – che avrà orario 18-23, la seconda 11:30/01 e infine dalle 11:30 alle 23 per sabato e domenica. Sappiamo, tuttavia, che con ogni probabilità – golosoni che siete – non vi limiterete a una visita di cortesia, andandovene a bocca asciutta: le consumazioni saranno fruibili con l’acquisto di bicchiere e apposita tasca (2€) e dei gettoni che possono essere acquistati a pacchetto sul sito del MOG o, in alternativa, direttamente in loco.

Vi segnaliamo, per di più, che l’acquisto on line permetterà di accedere a una scontistica dedicata, oltre all’evidente beneficio di evitare la coda e assicurare l’ingresso. Ultimo capitolo, ma di certo non per importanza – gli appuntamenti di degustazione con gli esperti di Scurreria e alcuni tra i nomi più rilevanti della scena brassicola italiana.

Tre le date: venerdì 31 marzo dalle 19 alle 20, sabato 1 aprile dalle 17.30 alle 18.30 e domenica 2 dalle 15 alle 16. Potete consultare il programma, gli orari, le modalità d’accesso e lo store dei gettoni sempre sul sito del MOG – www.moggenova.it.