Michael Imperioli, attore di White Lotus e dei Soprano, apre un bar a Manhattan

Come annunciato sul suo account Instagram, ecco che Michael Imperioli, attore noto per I Soprano e The White Lotus, ha deciso di aprire un bar a Manhattan insieme alla moglie Victoria. Il locale si chiamerà Scarlet, ma curiosamente l’attore, celeberrimo per aver vestito i panni di Christopher Moltisanti ne I Soprano, non accenna minimamente a questo ruolo all’interno del locale, anche se ha inserito nel progetto qualche easter egg dedicato al suo ruolo in The White Lotus.

Cosa si sa del nuovo bar di Michael Imperioli?

Il nuovo bar di Manhattan, lo Scarlet, si trova al 468 di Amsterdam, all’angolo della West 83rd Street, nell’Upper West Side. Il locale è nato grazie anche alla collaborazione con il ristoratore Jeremy Wladis, nome che sta dietro all’Harvest Kitchen e a Good Enough To Eat.

Così come scritto sul post su Instagram con cui l’attore ha dato l’annuncio, ecco che lui e Victoria sono entusiasti nel portare nell’Upper West Side le atmosfere e gli ideali tipici della loro lounge precedente, il Ciel Rouge (aperto nel 1995 e chiuso nel 2005). Lo Scarlet avrà un’atmosfera elegante, con un tocco di magia donato da Victoria, responsabile del design degli interni.

Come dicevamo prima, l’attore ha deciso di ricordare a tutti i suoi trascorsi attoriali in The White Lotus. In che modo? Beh, in maniera alquanto evidente visto che un cocktail in menu sarà chiamato proprio White Lotus (si tratta di un punch con rum Don Q Cristal, ananas, yuzu, zucchero di cocco e champagne). Abbastanza impossibile non notare la citazione.

Sempre nel menu dei cocktail, ecco che il capo barista Matt Burkhardt ha inserito dei drink originali, fra cui il Pisco Pink Pnather. Non mancheranno, poi, dei grandi classici come il French 75. Ma visto che non di soli alcolici si può vivere, ecco che nel menu faranno la loro comparsa anche le costolette di agnello con pistou al basilico, mentre fra gli snack faranno capolino i torchon di foie gras.

Le bevande costeranno dai 20 ai 24 dollari, mentre le portate del menu andranno dai 13 ai 25 dollari. Bizzarro però il fatto che nel locale non ci sia, invece, nessun accenno ai Soprano, nessun drink a tema, piatto o decorazione. Che l’attore si riservi un qualche easter egg per un secondo momento?

O forse perché non voleva ricordare a tutti il suo precedente locale? Il Ciel Rouge di Chelsea, infatti, era stato aperto a inizio anni Novanta, erano i tempi della quarta stagione dei Soprano e Michael e consorte vivevano in un locale al di sopra del bar, dal quale Imperioli supervisionava la lounge vestito con abiti di lana italiani, versandosi un Remy Martin e accendendosi un Winston.

Però i tempi sono cambiati, ora la coppia non beve più, Imperioli è pure diventato vegetariano (anche se da Scarlet è previsto anche un menu di carne) ed ecco che magari adesso preferisce ricordarci la sua performance in White Lotus (visto che la serie dei Soprano ormai si è conclusa, mentre White Lotus è ancora in corso. Anche se, a mio gusto, avrei preferito qualche citazione all’altra serie che Imperioli ha in corso d’opera, American Horror Story).

Tornando allo Scarlet, ecco che sarà aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 17 alle ore 23, mentre il venerdì e il savato dalle ore 17 alle ore 2 e la domenica dalle ore 17 alle ore 22.