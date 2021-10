Michelangelo Mammoliti lascia il ristorante La Madernassa

di Valentina Dirindin 11 Ottobre 2021

Una notizia importante per il fine dining del Piemonte (e oltre): Michelangelo Mammoliti lascia La Madernassa, il ristorante – resort al quale, negli anni, aveva portato due stelle Michelin. Un addio in serenità, a quanto pare, visto che già si annunciano nuovi progetti: la destinazione del super chef perdutamente innamorato della Francia è il Boscareto Resort & Spa, struttura d’eccellenza nelle Langhe la cui cucina era orfana da tempo.

Un matrimonio abbastanza inaspettato, ma non del tutto scioccante, a pensarci bene. Non è un segreto che il giovane Mammoliti abbia per la testa un obiettivo ben preciso, la terza stella e l’Olimpo della gastronomia nazionale e internazionale. E, d’altra parte, un luogo come il Boscareto, resort 5 stelle lusso, senza una guida gastronomica di livello era davvero uno spreco di risorse.

Così i due si devono essere trovati intorno a un tavolo e, calcolando strategicamente i tempi, hanno stretto un accordo che – siamo certi – li porterà lontano. D’altronde, senza nulla togliere a La Madernassa – che tanto ha fatto per garantire a Mammoliti la possibilità di sviluppare idee e progetti gastronomici – il Boscareto sembra essere davvero il luogo perfetto per far divertire l’estro dello chef e della sua brigata. Una cucina spaziale, una progettualità volta ai massimi livelli e tantissimo terreno intorno per proseguire con la sperimentazione sul vegetale, su cui Mammoliti ha iniziato a lavorare qualche tempo fa.

“Cambio casa”, ha ammesso lo chef, “ma ciò che però non cambia di una virgola sarà la mia idea di cucina, il mio modo di lavorare, il mio approccio alla materia prima. Non cambia la derivazione neurogastronomica dei piatti che verranno creati, ne cambia quella che per me è la massima esaltazione della mia idea di cucina che punta tutto sull’elemento naturale: Mad 100% Natura”.

L’apertura si farà ancora un po’ attendere: il nuovo La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti – questo il nome completo del progetto – aprirà infatti a inizio febbraio 2022. “Siamo entusiasti di collaborare con uno dei più talentuosi chef del panorama nazionale”, ha annunciato Valentina Dogliani, amministratore delegato Il Boscareto Resort & Spa.