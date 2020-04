Michelin aiuta Croce Rossa e Asl fornendo gratuitamente pneumatici

Anche Michelin aiuta la Croce Rossa e l’Asl fornendo gratuitamente pneumatici. Il colosso degli pneumatici, nonché editore della Guida Michelin, la “Rossa” delle stelle, ha deciso di contribuire alla lotta contro il Coronavirus sfruttando i mezzi a sua disposizione.

Il che vuol dire che, dal 1 aprile, i mezzi di soccorso delle unità mobili della Croce Rossa e delle Asl di tutta Italia potranno riparare o sostituire gratuitamente i pneumatici danneggiati o forati presso le officine specializzate Euromaster.

In realtà questa non è l’unica iniziativa messa in campo da Michelin. Già dall’ultima settimana di marzo, infatti, Michelin aveva offerto velocemente e gratuitamente i pneumatici per sostituire quelli delle unità mobili della Croce Rossa di Alessandria, Cuneo, Milano e Torino (qui, infatti, è dove Michelin ha sede commerciale e stabilimenti industriali). Da lì poi l’idea di estendere il servizio a tutta l’Italia.

Simon Miatton, presidente di Michelin Italia, ha spiegato che in questo momento così difficile per la popolazione e per gli operatori sanitari, è fondamentale poter disporre il più possibile di attrezzature e equipaggiamenti che aiutino a supportare questo enorme impegno.

Parole di solidarietà arrivano anche da Cristiano Olivero, AD di Euromaster Italia: ha ringraziato tutti gli affiliati che hanno risposto positivamente a questa iniziativa. Questi contatteranno la Croce Rossa Italiana e l’Asl di zona per spiegare l’iniziativa e mettersi a disposizione.