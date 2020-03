Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alle prese con la fame da quarantena in un video

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, come tutti, sono alle prese con la fame da quarantena, e lo raccontano in un video simpatico sulla loro spesa. Chiuse in casa come il resto degli Italiani, raccontano una quotidianità che ben conosciamo: un frigo aperto più volte al giorno, anche solo per noia, sgranocchiando qualsiasi cosa sia a portata di mano, da un uovo crudo intero a un mazzo di asparagi. Il tutto è stato raccontato da un piccolo video postato su Instagram, con la colonna sonora di Tha Supreme.

Arriva mamma Michelle, dopo aver fatto la spesa, e sentenzia “Non posso mica tornarci domani, quindi mi raccomando!”. E da lì in poi è un susseguirsi di gente che sgattaiola a rubacchiare un po’ di cibo, di qualsiasi genere e forma. Un video carino, con lo zampino di un po’ di product placement, ci sembra di intuire qua e là notando il ripetersi di alcuni marchi molto noti.

E ci scusi la famiglia Hunziker se pensiamo male, magari è tutto fatto in maniera molto innocente, ma d’altronde non ci sarebbe mica nulla di male: tutti noi, in questi tempi difficili, vorremmo prestare il nostro frigorifero alla pubblicità di qualsiasi tipo di prodotto, fosse anche il cibo per gatti di bassissimo livello.