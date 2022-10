Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme a La Ciau del Tornavento (prima che Signorini ufficializzasse)

di Valentina Dirindin 20 Ottobre 2022

Non poteva che essere così, data la coppia in questione: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficializzato il loro presunto ritorno insieme intorno a una tavola stellata, prima ancora che lo facesse Alfonso Signorini. Lui, il re del gossip (e particolarmente informato sulle vicende di casa Hunziker – Ramazzotti – Trussardi), ha lanciato la bomba sul settimanale Chi proprio oggi: la coppia, lasciatasi qualche tempo fa, sarebbe tornata insieme.

Ma prima dell’informatissimo Signorini arrivò – forse inconsapevolmente – Marco Lombardo, chef de La Ciau del Tornavento al fianco dell’esperto Maurilio Garola. Giusto ieri sera, qualche ora prima della notizia di Chi, lo chef dello storico ristorante stellato piemontese si era fatto fotografare accanto alla coppia vip, passata di lì per una cena.

La foto era poi stata postata sui social dallo staff del ristorante: nulla di così fuori dall’ordinario, sembrava, vista anche la passione di Michelle Hunziker e di Tomaso Trussardi per l’alta ristorazione: lei, nonostante l’attenzione alla forma fisica, frequenta spesso ristoranti di fine dining e lui, nonostante alterne fortune, ne dirige addirittura uno, il Trussardi alla Scala di Milano. Quindi, di per sé, non è così inconsueto beccare la coppia a cena in un ristorante di grande livello, quale è sicuramente La Ciau del Tornavento. Solo che la coppia non era coppia da un po’ e, nonostante i rumors su un loro ritorno di fiamma si facessero sempre più insistenti, nessuno aveva ancora ufficializzato nulla. Fino alla cena piemontese.

Hunziker e Trussardi, di nuovo insieme, abbracciati e in posa per una foto ricordo: chissà se quelli de La Ciau si sono resi conto del patrimonio da paparazzi che avevano per le mani, quando hanno postato la foto sui social.