Michelle Obama porta l’Orient di Venezia nella sua serie Netflix

Il ristorante Orient Experience di Venezia protagonista della settima puntata della serie Netflix firmata Michelle e Barack Obama.

Michelle ha deciso di affidarsi al locale veneziano per mostrare la centralità delle spezie nell’unire idealmente il mondo. La serie Netflix in questione, Woffles and Mochi, è un prodotto rivolto ai bambini realizzato dalla società Higher Ground di proprietà proprio dei coniugi Obamba.

In questo show i simpatici pupazzi combinaguai Woffles e Mochi fanno perdere i colori al mondo e così, per rimediare, volano con il loro carrello magico a Cannaregio, quartiere di Venezia.

Una volta atterrati, i due fanno la conoscenza di Hamed Amadi, fondatore della catena di ristoranti Orient Experience, popolare per una proposta gastronomica colorata a ricca di spezie.

La serie ha come obiettivo quello di sensibilizzare i più piccoli (ma anche i genitori) su una sana alimentazione e ad ogni puntata si svolge in una nazione diversa.

Fonte: La Nuova Venezia