Michigan: ristorante chiude prima per proteggere la cameriera maltrattata dai turisti

In Michigan la titolare di un ristorante ha deciso di chiudere prima il locale per proteggere la cameriera che veniva maltrattata da turisti maleducati.

di Manuela 1 Agosto 2022

La manager di un ristorante di Charlevoix, nel Michigan, ha scelto di chiudere in anticipo il suo locale quella sera, chiudendo i battenti per tutta la settimana del Venetian Festival, il periodo dell’anno della città in cui lavorano di più. In quella settimana, infatti, in città arrivano più di 100mila persone che riempiono ristoranti e bar.

Il problema, però, è che accanto ai turisti civili e cortesi arrivano anche quelli cafoni e maleducati. Larah Moore, direttrice generale dell’East Park Tavern, ha dichiarato di essere scioccata dopo aver visto una delle sue cameriere in lacrime per essere stata maltrattata da un cliente.

Dopo aver visto la cameriera in lacrime, ecco che non ha avuto tentennamenti: ha preso da parte il manager della cucina e insieme hanno deciso che la misura era colma, ne avevano abbastanza. Hanno così chiuso in anticipo il ristorante, optando poi per tenere chiuso tutta la settimana.

La Moore ha poi ritenuto opportuno spiegare il perché della sua decisione. Come prima cosa, ha appeso all’esterno del locale un cartello su cui spiegava che “La causa di maltrattamenti ai nostri camerieri, la cucina è chiusa”. Poi su Facebook ha spiegato meglio cosa fosse successo.

La Moore ha spiegato che ha lavorato per gran parte della sua vita adulta nel centro di Charlevoix durante questo evento. Di solito è fantastico, impegnativo, divertente e utile. Tuttavia ha ammesso di essere incredibilmente delusa e imbarazzata per i turisti che si sono presentati quest’anno. Per questo motivo lo staff si è preso una pausa per tutta la settimana in quanto la sera precedente è stata l’ultima goccia: troppi commenti maleducati, troppe persone arroganti che si comportano come se potessero “buttarci soldi addosso per ottenere ciò che vogliono”. E troppi “idioti arroganti”.

La Moore ha ribadito che nessuno può permettersi di trattare il suo staff come se fosse spazzatura: loro sono lì per garantire ottimo cibo, bevande e qualità nel tempo trascorso nel locale, non sono lì per farsi maltrattare e non tollereranno più comportamenti del genere.

