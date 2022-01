Mike Tyson: l’ex fidanzata ha cucinato e mangiato uno dei suoi piccioni

di Manuela 1 Gennaio 2022

Si deve estremamente coraggiosi o incoscienti per cucinare e mangiare uno dei piccioni amati da Mike Tyson. Eppure una sua ex fidanzata lo ha fatto, almeno secondo quanto rivelato dal Mirror.

Il nome della ragazza non è dato saperlo, ma si sa solo che ormai è una sua ex. È arci noto il fatto che l’ex pugile abbia una passione per i piccioni: li alleva e li adora. E di sicuro le diverse fidanzate di Tyson sono al corrente di questo suo hobby.

Lo stesso Mike Tyson ha confermato che questa ex sapeva perfettamente quanto lui amasse quei piccioni (a proposito di colombi, chissà se Tyson è mai stato a Venezia?): spesso la donna gli diceva che quei “dannati” uccelli bisognava mangiarli e non farli volare.

E così, un bel giorno, con chiaro sprezzo del pericolo (o forse qualche spritz di troppo in corpo, questo non è dato saperlo) questa ragazza ha deciso di prendere uno dei suoi piccioni, cucinarlo e mangiarlo. Non paga, poi, ha anche chiesto a Tyson di assaggiarlo. Ovviamente il pugile ha declinato l’offerta e l’ha mollata subito.

È lecito chiedersi cosa sia passato per la testa della sua ex quando ha deciso di mangiare uno dei suoi piccioni. Va bene amare il rischio e il pericolo, ma vai a uccidere e mangiare uno dei volatili che, a detta di Tyson stesso, sono “la prima cosa che ha amato”? Quelli per cui ha anche sfidato un bullo da giovane? Oppure è stato solo un elaborato modo per farsi lasciare? Il caro, vecchio “Non sei tu, sono io” non va più di moda?