Mikhail Gorbachev: il web ricorda l’iconico spot di Pizza Hut di cui fu protagonista

Mikhail Gorbachev è stato una prominente figura politica - ma in quanti lo ricordavano come protagonista di uno spot di Pizza Hut?

di Luca Venturino 31 Agosto 2022

Mikhail Gorbachev, ultimo leader dell’Unione Sovietica prima del suo scioglimento, si è spento nella giornata di ieri, martedì 30 agosto, alla veneranda età di 92 anni. Al di là della lunga e stimata carriera politica, tuttavia, alcuni lo ricorderanno anche per aver portato al popolo russo una bella pizza calda da Pizza Hut: anni dopo la caduta dell’URSS, mentre la Russia era alle prese con una caotica transizione economica, Gorbachev ha recitato in uno spot pubblicitario della nota catena di pizzerie mentre il suo Paese si apriva alle attività in franchising a stelle e strisce. La pubblicità, datata 1997, arrivò a costare milioni di dollari, e nel contratto del suo protagonista – Gorbachev, per l’appunto – spicca una clausola che lo liberava dal dover effettivamente mangiare la pizza davanti alla telecamere.

A più di un ventennio di distanza lo spot è diventato fertile base per meme ed è perfino stato incluso nel materiale di alcuni corsi universitari per illustrare le fluttuazioni economiche globali: come potrete immaginare, la sua messa in onda innescò diverse critiche (le più accese delle quali, secondo Gorbachev stesso, provenienti da sua moglie), ma il leader russo difese la sua partecipazione sottolineando come mangiare la pizza non fosse “Solo consumo, ma anche attività sociale”.

Nell’annuncio in questione vediamo un gruppetto di russi seduti in Pizza Hut a discutere di politica. Tra una parola e un morso notano Gorbacev seduto in un angolo del locale, e la discussione assume immediatamente toni più accesi: “A causa sua l’economia è confusa!” dice un uomo. “Grazie a lui, abbiamo un’opportunità!” risponde un ragazzo più giovane. “A causa sua, abbiamo instabilità politica” riprende il primo critico. Una signora più anziana, infastidita dal battibeccare, s’intromette nella discussione mettendo tutti d’accordo: “Grazie a lui, abbiamo molte cose… come Pizza Hut!”.