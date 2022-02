Milano: agricoltori e allevatori in piazza con le mucche contro i rincari

Oggi a Milano sono scesi in piazza agricoltori e allevatori (con tanto di mucche al seguito) per protestare contro i rincari.

di Manuela 17 Febbraio 2022

Se oggi vi trovavate in centro a Milano e vi siete imbattuti in alcuni bovini, non temete: non avevate le traveggole. Semplicemente oggi allevatori e agricoltori lombardi (accompagnati dalle loro mucche) sono scesi in piazza per protestare contro i rincari.

In una nota stampa Coldiretti ha spiegato che, accanto all’aumento dei prezzi per le famiglie italiane, ecco che i compensi riconosciuti ad allevatori e agricoltori non riescono più a coprire i costi di produzione a causa dei rincari dell’energia che si scaricano a valanga sulle imprese agricole, costrette a vendere sottocosto.

Coldiretti ha sottolineato che questa situazione è insostenibile: sono a rischio le forniture alimentari del Paese. Le 740mila aziende agricole italiane che ci forniscono ogni giorno il cibo hanno sempre continuato a lavorare durante la pandemia, ma ora sono strozzate dalle speculazioni. E fa l’esempio del latte basandosi su dai Ismea: il prezzo del latte pagato agli allevatori è molto al di sotto del costo medio di produzione che nelle stalle è salito a 46 centesimi al litro.

Ecco spiegato perché i manifestanti hanno deciso di ritrovarsi sotto la Prefettura accompagnati da due vitelli: si tratta dei nipoti della mucca Giustina che era diventata il simbolo della battaglia per un prezzo del latte più giusto.

Inoltre in Largo 11 Settembre verrà anche organizzata la prima esposizione dedicata ai rincari di bollette e materie prime che stanno strozzando gli agricoltori e gli allevatori.