Milano: apre la pizzeria – museo dedicata ai Queen

di Valentina Dirindin 19 Febbraio 2022

Apre la prossima settimana a Milano, in Piazza S.Maria del Suffragio 6, una pizzeria perfetta per i fan di Freddie Mercury & co: il locale, infatti, vuole essere una sorta di museo dedicato a una delle band più famose di tutti i tempi, i Queen.

L’idea nasce dalla grande, grandissima passione di Stefano Pesenti, il proprietario della pizzeria, per i Queen: e se pensate di essere dei super fan, sappiate che suo figlio si chiama Brian Freddie Roger John, e rivedete un po’ la vostra posizione di aspiranti groupie. Nella pizzeria Pesenti ha raccolto tutti i cimeli collezionati in anni di ascolto della band: dischi, poster, teche con memorabilia, 595 biglietti di live dei Queen acquistati attraverso le aste online e recuperati grazie all’amicizia con Peter Hince, ex tecnico roadie dei Queen. Evidentemente, non aveva più posto per tenerli in casa, e ha pensato di raggrupparli in un unico luogo. Un museo, insomma. E già che c’era, ne ha fatto anche una pizzeria.

Così, al Queen Museum & pizzeria, gli appassionati dei Queen potranno fare una passeggiata nella storia, ascoltare musica dal vivo (tribute band dei Queen, neanche a dirlo) e mangiare una pizza.