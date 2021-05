Milano: apre “Sgrappa e Via!”, il bar temporaneo di Maurizio Cattelan

Inaugurato sui Navigli, a Milano, il bar temporaneo firmato Maurizio Cattelan (l’artista) chiamato “Sgrappa e Via!”. Un nome non a caso, visto che la grappa sarà grande protagonista di questo pop-up bar.

Il locale sarà aperto da oggi, venerdì 28 maggio, fino a domenica 30 maggio. Sgrappa non è solo il nome del “locale”, ma anche una grappa piemontese che può essere consumata sia liscia che all’interno di cocktail ed è nata da un’idea di Maurizio Cattelan e degli amici Paolo Dalla Mora e Charley Vezza.

Particolarità dello Sgrappa e Via! è che si potrà ritirare quanto ordinato attraverso una curiosa finestrella (un arco in marmo sul muro che si affaccia direttamente su Ripa di Porta Ticinese), dalla quale sbucherà un braccio con il cocktail di turno. Non si tratta infatti di un vero e proprio bar con bancone, tavole, sedie e baristi.

Come funziona? Si passa di fronte alla finestra in questione, si fa un’ordinazione e i cocktail usciranno dal piccolo arco in marmo serviti da una “misteriosa” mano.

“Nella bottiglia c’è un messaggio, che può funzionare per tutti, per chi ami, ma in fondo anche per chi ti sta un po’ sulle palle -, afferma Maurizio Cattelan. – È il regalo perfetto da fare e quello che forse non vorresti mai ricevere”.

Fonte: GQ Italia – Artribune