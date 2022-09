Milano, barista massacrato e ucciso da due clienti: li aveva invitati a uscire dal locale

di Luca Venturino 20 Settembre 2022

Ismael Omar aveva 57 anni ed era socio di un bar in quel di Pero, piccolo comune incastonato nel complesso della città metropolitana di Milano. Nella sera tra lunedì 12 e martedì 13 settembre nel suo locale hanno fatto ingresso sue uomini già palesemente ubriachi: Omar li aveva in primis accontentati servendo loro da bere, ma poco dopo, quando questi avevano cominciato ad assumere atteggiamenti molesti nei confronti degli altri clienti, aveva chiesto di allontanarsi. I due non l’hanno presa bene, e dopo averlo insultato hanno improvvisamente aggredito il barista prendendolo a calci e pugni. Non contenti, gli aggressori hanno brandito un posacenere come arma contundente e l’hanno usato per colpire Omar alla testa. Cadendo a terra, il 57enne ha battuto ancora una volta il capo in maniera violenta, ma questo non è bastato a placare l’ira dei due ubriachi, che hanno continuato a malmenarlo.

L’aggressione ha naturalmente attirato l’attenzione di alcuni dei residenti della zona, che hanno contattato quanto prima i Carabinieri locali: una volta giunti sul posto hanno a loro volta chiamato il personale sanitario del 118 e, dopo aver ascoltato la testimonianza dei presenti, sono riusciti ad acciuffare e arrestare i due violenti. Omar, nel frattempo, è stato trasferito d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, dove il personale medico ha provato disperatamente a salvargli la vita. Purtroppo, però, il barista non è riuscito a riprendersi e si è spento nella notte di sabato. I due aggressori, originariamente arrestati con l’accusa di tentato omicidio, si troveranno ora a fare i conti con un imputazione per omicidio volontario.