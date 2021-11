Milano: chef de rang di un ristorante stellato arrestato per violenza sessuale

A Milano un chef de rang di un ristorante stellato è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Le indagini sono in corso.

di Manuela 22 Novembre 2021

A Milano lo chef de rang di un ristorante stellato del centro del capoluogo lombardo sarebbe stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. Le indagini sono ancora in corso, ma secondo quanto rivelato finora il 25enne, responsabile della sala del locale, avrebbe chiamato per primo il 112.

L’uomo avrebbe chiesto aiuto al 112 sostenendo di essere stata aggredito. Così sul posto si è recata una volante della Polizia che ha trovato il direttore di sala a terra, ubriaco e quasi addormentato.

Vicino a lui c’era un altro uomo: secondo quanto trapelato sarebbe il compagno della vittima. Il secondo uomo avrebbe dichiarato di aver ospitato a casa sua il direttore di sala, dopo aver finito il turno di lavoro intorno all’una di notte.

Proprio qui, nell’appartamento in cui ancora gli inquirenti stanno cercando di capire quante persone ci fossero, lo chef de rang avrebbe abusato di una donna. Quest’ultima avrebbe accusato il direttore di sala di averla prima palpeggiata con violenza nelle parti intime. A questo punto sarebbe scattata la lite fra il direttor di sala e il fidanzato della donna.

Il direttore sarebbe poi fuggito in strada: da qui la chiamata di aiuto al 112. Secondo i primi riscontri, però, la Polizia avrebbe confermato la versione data dalla coppia relativamente ai presunti abusi: per tale motivo il 25enne è stato arrestato in flagranza di reato.

Tuttavia il direttore di sala avrebbe dato una ricostruzione dei fatti totalmente differente rispetto alla versione fornita dalla coppia. L’uomo si troverebbe al momento nel carcere di San Vittore in attesa della convalida e dell’udienza col Gip.