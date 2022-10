Milano: chiude il bar Blanco, simbolo storico della movida locale

di Luca Venturino 19 Ottobre 2022

D’ora in avanti le notti della movida meneghina mancheranno di un’insegna importante: lo scorso fine settimana, quello del 15 e 16 ottobre, è infatti stato l’ultimo di attività per il bar Blanco, locale che per più di un decennio si è distinto come uno dei principali protagonisti del divertimento notturno in quel di Milano. Durante la serata di sabato 15, infatti, l’insegna storica in quel di via Morgagni ha salutato i clienti organizzando la cosiddetta “Last dance”, “l’ultima serata insieme, l’ultimo ballo al Blanco”.

“Eccoci al saluto finale” ha scritto lo staff del locale in un post pubblicato sui profili social. Il Blanco ha concluso il suo ciclo e ha chiuso per sempre le serrande. Chi ci conosce bene ed è passato a trovarci nelle ultime settimane, sapeva già la notizia e da parte nostra abbiamo voluto celebrare con una serie di eventi speciali questo sprint finale”. È interessante notare che, al di là dei (dovuti, in un certo senso) saluti, manchino del tutto le spiegazioni sugli effettivi motivi che hanno portato alla chiusura: che si tratti di un’altra vittima del caro bollette?

“Sappiate che è stata una scelta ponderata e che abbiamo preso serenamente” scrivono a tal proposito. “È indiscutibile che il Blanco abbia lasciato in questi 14 anni una impronta importante non solo nella vita di quartiere, grazie Piazzale Lavater, ma nella scena notturna, musicale, creativa e queer della città e nella vita di molte persone. C’è un tempo per ogni cosa, e ora è il tempo di fermarsi, dire grazie e guardare avanti”.