Milano, chiude il Supermercato del futuro della Coop

di Luca Venturino 31 Gennaio 2022

Il futuro del Supermercato del futuro Coop a Milano Bicocca termina domenica 30 gennaio con la chiusura del punto vendita hi tech. Rimarranno superstiti del passato solamente il bar e l’area ristoro che occupa 200 dei 1100 metri quadrati complessivi.

Inaugurato nel dicembre del 2016 come la declinazione dell’alta tecnologia nella spesa di tutti i giorni in un ambiente caldo e accogliente, il Supermercato del futuro permetteva ai clienti di semplicemente indicare un frutto o un ortaggio per far apparire in automatico, sul rispettivo display, le informazioni sul prodotto e sulla sua provenienza; o ancora di scansire il codice a barre per visualizzare i valori nutrizionali. Nonostante l’innovazione, però, il punto vendita non ha mai ingranato del tutto.

Un tonfo ancora più amaro se si considerano le aspettative, che fluttuavano sui 2 mila clienti al giorno, e i 4,5 milioni di euro investiti da Coop Lombardia. Non ci sono comunicati stampa circa la chiusura del punto vendita, ma è facile immaginare che l’imperversare della pandemia abbia giocato un ruolo chiave.