Milano, Deliveroo lancia un virtual shop dedicato al Capodanno Cinese

di Luca Venturino 26 Gennaio 2022

Il Capodanno Lunare, generalmente conosciuto anche come Capodanno Cinese, si avvicina sempre di più e Deliveroo non ha intenzione di rinunciare ai festeggiamenti: per l’occasione, infatti, lancerà a Milano in collaborazione con il ristorante Antica Cina un negozio virtuale temporaneo che permetterà di gustare i piatti tipici della festa e di aprire qualche biscotto della fortuna, fino al 15 febbraio.

“Il Capodanno rappresenta la principale festività della nostra tradizione” ha commentato Shengfei Wang, titolare del ristorante Antica Cina insieme al padre Jian. “Siamo felici di condividere con i nostri clienti italiani le nostre tradizioni attraverso questo virtual (temporary) brand dedicato a questo evento”. E il menu? Ci saranno ravioli di carne alla griglia, spaghetti di patate dolci, gnocchi di riso con gamberi e verdure, anatra alla pechinese, granchio con cipollotti e patate cinese saltati, il tutto con gli amati biscotti della fortuna.

E Amati è la parola giusta: stando ai dati di Deliveroo, infatti, la cucina cinese è una delle più apprezzate in assoluto. Basti pensare che nell’ultimo trimestre del 2021 gli ordini sono cresciuti del 63% rispetto all’anno precedente, con una spiccata preferenza per specialità classiche come gli involtini primavera, il riso alla cantonese, i ravioli alla griglia o al vapore, il pollo fritto, alle mandorle o in agrodolce, spaghetti in riso o soia e gamberi.