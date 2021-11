Milano, due uomini entrano in un locale e cominciano a sparare

di Luca Venturino 11 Novembre 2021

Attimi di terrore in un bar di Pioltello, comune nella città metropolitana di Milano: verso le ore 19 di martedì 9 novembre due uomini a volto coperto hanno fatto il loro ingresso nel locale, uno dei due ha estratto una pistola e ha cominciato a sparare.

Fortunatamente i clienti hanno cominciato ad allontanarsi freneticamente dal bar nel momento stesso in cui uno dei banditi ha estratto l’arma, e quindi è rimasto ferito. Dopo aver cessato il fuoco, l’uomo è poi fuggito in compagnia del complice allontanandosi a bordo di un’auto scura. Le indagini condotte dagli agenti delle forze dell’ordine all’interno del locale hanno ritrovato i bossoli, identificati come calibri 7.65. Gli investigatori hanno anche ascoltato il resoconto dei presenti, che tuttavia è risultato frammentato e poco attendibile: la pista più probabile, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, è che il raid fosse un avviso di natura criminale indirizzato a qualcuno che in quel momento era seduto a uno dei tavoli.