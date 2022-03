Milano, due uomini vengono banditi da tutti i bar e ristoranti della città

di Luca Venturino 4 Marzo 2022

Scatta il cosiddetto Daspo Willy (o, se preferite i termini più formali, il Daspo Urbano) per due uomini di Milano, arrestati lo scorso weekend in corso Como e con un un curriculum ricco di precedenti. A entrambi, per i prossimi due anni, sarà vietato entrare in tutti i ristoranti, bar e altri locali della città metropolitana.

Come accennato, i due erano già noti alle forze dell’ordine per numerosi precedenti: il più anziano, un 31enne, il 15 ottobre scorso fu arrestato per aver rubato il telefono a un cliente in un locale. In quest’occasione, invece, è stato fermato dagli agenti mentre tentava di sottrarre il portafogli dalla borsa di una turista. L’altro, un ragazzo di 21 anni, è stato tratto in arresto per aver strappato una collanina d’oro a un ragazzo e poi per aver colpito un agente di polizia con pugni, calci e pietre per tentare di scampare alle manette. Nel suo caso, i precedenti riguardano una rapina in compagnia di due complici in piazza XXIV Maggio, avvenuta il 30 ottobre scorso.