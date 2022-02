Milano, entra nel supermercato e tenta di fare la spesa gratis: arrestato 54enne

Un uomo di 54 anni ha tentato di rubare qualche centinaia di euro in prodotti in un supermercato di Milano, ma è stato arrestato.

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Il piano era il seguente: entrare nel supermercato con un trolley, riempirlo a più non posso e poi, alla cassa, fare finta di niente. Dobbiamo essere sinceri: non ci sembra un granché. Non sorprende, dunque, che l’uomo di 54 anni che ha tentato l’impresa in un Esselunga di Milano sia finito con le manette ai polsi.

L’uomo è stato facilmente individuato (e poi bloccato) dal vigilante del supermercato, che ha poi avvisato immediatamente le forze dell’ordine locali. All’interno della sua valigetta gli agenti hanno trovato generi alimentari per un valore complessivo di circa 400 euro, mentre il 54enne è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il nostro Arsenio Lupin aveva anche un complice, però, che ha preferito affidarsi alla più tradizionale strategia di infilare la merce sotto il giubbotto: anche lui è stato scoperto dal vigilante, ma – evidentemente più agile senza una valigia piena di cibo – è riuscito a scappare e far perdere le sue tracce.