Milano, Fase 3: aumentano i frigo condominiali

Milano, Fase 3 dell’epidemia da Coronavirus: stanno aumentando sempre di più di numero i frigo condominiali. Chiamati anche supermercati di condominio, si tratta di frigoriferi che vengono installati nei palazzi e che vengono condivisi dagli abitanti i quali possono qui acquistare cibi freschi forniti dalla GDO senza doversi recare altrove.

Questo sistema era piaciuto parecchio durante il lockdown, ma pare che anche in questa Fase 3 stia riscuotendo successo. Per esempio a Cascina Merlata il 52% dei residenti ha ammesso di aver fatto almeno una volta la spesa in questi frigo di condominio, mentre il 77% ha utilizzato questo sistema più volte. Fra i prodotti più gettonati ci sono stati:

uova verdura frutta fresca salmone affumicato tortellini freschi latte snack formaggio spalmabile latte di soia

Pare poi che nelle ultime settimane sia aumento l’acquisto di:

fragole ciliegie prosciutto crudo mozzarelle

Vanno anche parecchio le insalate e i piatti già pronti. Ma come funziona il supermercato di condominio? Prima di tutto l’offerta si basa sulle richieste e preferenze degli abitanti del singolo palazzo. I condomini guardano quali sono i prodotti in vendita al momento tramite la vetrina e poi tramite l’uso di app apposite o di carte prepagate, sbloccano e aprono il frigo, prendono i prodotti che gli interessano e poi chiudono la porta del frigorifero per terminare la spesa. Il sistema provvederà ad addebitare il costo dei prodotti acquistati direttamente sulla carta del cliente.