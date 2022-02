Milano, Filippo La Mantia aprirà un nuovo ristorante

di Luca Venturino 16 Febbraio 2022

Filippo La Mantia torna all’ombra della madonnina e si prepara ad aprire un nuovo ristorante nella “sua” Milano: lo chef palermitano ne ha dato l’annuncio per via social, ed è tuttora alla ricerca di figure di sala.

Diciamo “sua Milano” perché, pur essendo per l’appunto di origini siciliane, La Mantia è trapiantato da anni in Lombardia e aveva perfino ricevuto l’Ambrogino d’Oro 2021, massima onorificenza conferita ai cittadini più illustri del capoluogo lombardo, per aver tenuto aperto il suo ristorante, l’Oste e cuoco, nel corso del primo lockdown per preparare i pasti per il personale sanitario dell’Ospedale Niguarda. Ristorante che, a fine 2020, fu però chiuso per l’affitto troppo alto. “Ventotto mila euro al mese di pigione purtroppo sono troppi anche per me” aveva spiegato lo chef, che poi aveva promesso: “Aprirò un nuovo locale, più piccolo, entro i prossimi due anni, nonostante dispiaccia dover abbandonare un posto che mi ha regalato tante soddisfazioni”. Ebbene, il momento è arrivato. Come abbiamo accennato La Mantia è alla ricerca di collaboratori: se siete interessati a lavorare nella sua nuova location (il cui nome e indirizzo sono al momento segreti) potete inviare la vostra candidatura all’indirizzo mail chef@filippolamantia.com. L’apertura è prevista per marzo.