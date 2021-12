Milano, Gianluca Vacchi apre il suo primo locale di kebab il 5 dicembre

di Luca Venturino 1 Dicembre 2021

Kebhouze approda finalmente a Milano: la catena di kebab di Gianluca Vacchi inaugurerà il suo primo store in via Paolo Sarpi 53 dalle ore 12 di domenica 5 dicembre. Seguiranno, nelle due settimane successive, l’apertura di altri tre store nel capoluogo lombardo e a Roma, mentre nel primo trimestre del 2022 ci sarà lo sbarco in Piemonte, Sicilia e Liguria.

Il menu proporrà kebab di pollo 100% italiano a cui sarà anche accostata la possibilità di ordinare la carne di black angus. L’offerta di Kebhouze, inoltre, è attenta anche alle esigenze di vegetariani e vegani grazie alla partnership con Planted, azienda svizzera specializzata nella produzione di carne 100% vegetale da proteine di piselli. Il kebab sarà servito sia nella classica piadina che in versione burger, e accompagnato da nugget di pollo fritto, patatine fritte e anelli di cipolla; tutto arricchito dal gusto della Keb Sauce e delle salse Heinz, partner ufficiale della catena.

Gianluca Vacchi non ha alcun dubbio: “Non esiste un food brand di kebab al mondo come Kebhouze, sarà un’esperienza del tutto nuova. C’è un problema di diffidenza verso il kebab. Lo avevo anche io.Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità”.