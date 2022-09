Milano Golosa: dieci temi per dieci anni di vita

di Valentina Dirindin 22 Settembre 2022

Torna per il decimo anno Milano Golosa, manifestazione che raccoglie alcune interessanti produzioni italiane di nicchia. Quest’anno, per il decennale, la location scelta per ospitare l’evento, che si terrà dall’8 al 10 ottobre 2022, è Fabbrica Orobia.

I dieci anni verranno ripercorsi trattando dieci temi chiave che hanno caratterizzato la manifestazione ideata da Davide Paolini, e in generale che sono di grande attualità. Il primo è la Spesa: Milano Golosa è nata nel 2012 proprio con lo scopo di creare cultura sul prodotto per aumentare la consapevolezza del consumatore di fronte alla scelta di cosa comprare. C’è poi il tema dello Spreco, quello del Recupero, quello – che ci stuzzica particolarmente, immaginando che sia fonte di grande dibattito – del “crepuscolo degli chef e il ritorno delle trattorie e delle osterie”. Poi c’è il tema delle Botteghe, da sempre pilastro della manifestazione, a cui sarà dedicata la premiazione di 10 botteghe e negozi milanesi che, da anni, portano avanti il loro lavoro di ricerca, resistendo alla grande distribuzione e dedicandosi con passione alla cura del cliente.

C’è poi il Panettone, a cui è dedicata una grande area in anticipo sui tempi; il Panino, simbolo dello street food di qualità italiano. Infine, gli ultimi tre temi trattati sono le Famiglie, la Contaminazione tra culture diverse come arricchimento della cucina e la Sostenibilità, perché giustamente non si può parlare di cucina e di cibo senza porre attenzione alla salute del pianeta.