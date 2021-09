Milano: Heineken lancia il Greener Bar, completamente sostenibile

di Marco Locatelli 8 Settembre 2021

Un bar completamente sostenibile targato Heineken è sbarcato a Milano, dopo aver fatto tappa a Londra e Berlino. Si chiama Greener Bar e resterà nel capolugo lombardo fino al 12 settembre.

Il Greener Bar si trova nello spazio esterno di Palazzo Serbelloni in Corso di Porta Venezia 16. L’iniziativa è nel solco di “Brew a Better World 2030” di Heineken, un programma con diversi obiettivi di sostenibilità che il colosso della birra vuole raggiungere nei prossimi anni.

Ma torniamo al bar: è stato completamente progettato per avere un impatto zero sull’ambiente e quindi ridurre i rifiuti, l’acqua, le emissioni e l’uso di energia e fungerà da modello per tutti i futuri eventi, i bar e le esperienze Heineken in tutto il mondo.

Per ogni singolo evento si stima che Heineken Greener Bar risparmi in media 6.539 kg di rifiuti, 5.335 kilowattora di energia, 21.128 kg di emissioni di CO2e e 25.108 litri di acqua.

Le stesse travi utilizzate per realizzare il pergolato sono state ricavate da alberi caduti nelle vicinanze del birrificio Heineken di Amsterdam, oppure sedili e panche sono state realizzate partendo da vecchie divise dei dipendenti, il tetto è composto da plastica riciclata che fa passare luce naturale.