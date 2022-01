Milano, in 77 al ristorante senza Green Pass: chiuso il locale

Un controllo della polizia in via Cenisio, a Milano, ha scoperto che in ristorante c'erano 77 commensali sprovvisti di Green Pass.

di Luca Venturino 31 Gennaio 2022

88 commensali, di cui ben 77 sprovvisti di Green Pass: è il caso del ristorante Wok in via Cenisio, a Milano, che in seguito a un controllo nella serata di venerdì 28 gennaio delle forze dell’ordine dovrà tenere chiuso per cinque giorni.

Non si tratta della prima volta per il locale, che era incappato in un problema simile nel dicembre scorso, quando quasi tutti i clienti all’interno furono sorpresi sena Green Pass. In questo caso, invece, il titolare e altre sei persone sono state sanzionate con una multa da 400 euro mentre i commensali sprovvisti di certificazione verde saranno sanzionate in seguito, una volta che saranno identificate dagli agenti di polizia.