Milano: in ristoranti e bar 9 clienti su 10 continuano a tenere la mascherina

A Milano i residenti non rinunciano alla mascherina: in ristoranti e bar 9 clienti su 10 la tengono su.

di Manuela 13 Maggio 2022

Come di sicuro saprete, dal 1 maggio è stato abolito l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso in molti posti (ma non in tutti). Eppure, curiosamente, a Milano i cittadini non la abbandonano. Anzi: 9 clienti su 10 di ristoranti, bar e market continuano ad usarla.

Sono stati i commercianti stessi ad accorgersi della cosa: la maggior parte dei milanesi continua a coprirsi naso e bocca con i dispositivi di protezione quando entra nei locali. Secondo Giuseppe Gissi, dirigente dell’Associazione dei pubblici esercizi di Milano (Epam), c’è chi lo fa ormai per abitudine e chi lo fa per prudenza.

Gissi spiega che chi non la indossa, la tiene comunque al polso, pronta per essere usata. E mentre per camerieri e commessi c’è ancora l’obbligo di indossare la mascherina, ecco che i clienti hanno deciso di viaggiare nella direzione della cautela.

Gli unici a non indossare la mascherina pare che siano gli stranieri, complici anche le abitudini e regole dei rispettivi paesi. Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione panificatori Milano e Province di Confcommercio, riferisce che nei piccoli negozietti di alimentari, quelli solitamente frequentati dagli abitanti del quartiere, i clienti sono quasi tutti con la mascherina. Ed è contento di questa cosa perché non volevano che la revoca dell’obbligo di mascherina fosse un libera tutti, visto che il virus è ancora ampiamente in circolazione.

I milanesi sembrano aver imparato l’importanza della mascherina.

Anche da voi è così? Dalle mie parti ho notato una curiosa tendenza: prima, quando c’era l’obbligo, molti negozianti la tenevano sotto al naso o anche sotto la bocca. Mentre adesso che non è più obbligatoria, la indossano correttamente. Mentre in molti paiono non aver ascoltato la parte relativa all’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi struttura sanitaria entrino.