Milano: la birra 8.6 commissiona un murale “musicale”

di Luca Venturino 7 Aprile 2022

Che cos’è un murale “musicale“? Molto semplice: si tratta di un’opera artistica pitturata su di un muro che, incorporata al suo interno, ha un QR Code che permette di ascoltare un brano musicale inedito. È la trovata del brand olandese di birra 8.6, che per festeggiare la propria prima limited edition ha commissionato un progetto a tema street art ammirabile in via E. Schievano 8, a Milano, fino al 29 aprile 2022.

Il progetto ha coinvolto Raptuz, celebre urban artist milanese il cui marchio di fabbrica è l’estremo impatto cromatico, e il trapper ligure Dani Faiv, il cui brano inedito è per l’appunto ascoltabile scansionando il QR Code. “Con questo progetto abbiamo voluto celebrare la nuova 8.6 Street Art Limited Edition 2022” ha spiegato Luca De Zen, Amministratore Delegato di Swinkels Family Brewers. “Con ‘The Wall of IntenCity’ (questo il nome del progetto, ndr) abbiamo dato spazio a due artisti della scena urban italiana per far vivere a tutti gli appassionati un’esperienza intensa e autentica proprio come 8.6 Original”.