Milano, la storica pasticceria Martesana acquisita da due grandi gruppi

di Dissapore 21 Settembre 2021

Due grandi gruppi acquistano pasticceria Martesana, la Bottega storica di Milano, e operano un aumento di capitale di oltre 1.5 milioni di euro, per sviluppare il brand in Italia e all’estero. Grandi mire quindi per la pasticceria artigianale fondata nel 1966 da Vincenzo Santoro e che negli ultimi anni si è allargata con altri tre punti vendita in città (ultimo quello nel neonato Mercato Centrale) più il laboratorio. Grandi mire e un rivoluzionario cambio di assetto proprietario: i gruppi dietro l’operazione sono MEGA Holding e Eagle Capital Ventures, più altri soci finanziari, che acquisiscono una quota di maggioranza in Pasticceria Martesana.

Promotori dell’accordo siglato con Pasticceria Martesana sono i gruppi MEGA Holding, con Gianmaria Brusini, Founding Partner e CEO e Marco Boroli, Founding Partner ed Executive Chairman, Eagle Capital Ventures con il suo fondatore Federico Isenburg e Luca Tartaglia co-investor e nuovo Direttore Generale dell’azienda.

Il comunicato aziendale chiarisce motivi e scopi: “Obiettivo dell’operazione è la crescita del fatturato e la notorietà del marchio che verrà sviluppato in piena continuità con i valori e l’eccellenza artigianale di cui Martesana è simbolo da oltre 50 anni. Il primo passo sarà infatti quello di rafforzare l’organizzazione aziendale seguendo un approccio marketing oriented finalizzato a consolidare il marchio Martesana. La società investirà inoltre risorse per il consolidamento della brand image della pasticceria e la sua espansione a livello locale e nazionale, attiverà nuove partnership all’interno del mondo delle eccellenze Horeca e continuerà lo sviluppo del suo canale e-commerce ponendosi come primo obiettivo il raddoppio del fatturato entro i prossimi tre anni”.

Vincenzo Santoro, co-fondatore e Maestro AMPI migliore “Artista del Panettone” 2020, oggi affiancato in Martesana dall’Executive Pastry Chef Domenico Di Clemente, che ha portato maggiore ricerca e innovazione tecnica, dichiara: “Questo momento per noi rappresenta un nuovo modo di guardare al futuro. Abbiamo scelto di affidarci a partner come MEGA Holding ed Eagle Capital Venture perché il team di professionisti ha dimostrato fin dall’inizio di condividere i nostri valori e la nostra storia, dando al contempo spazio e concretezza a numerosi progetti che fino a questo momento erano sogni nel cassetto. Oggi la nostra famiglia cresce, oggi inizia un nuovo capitolo di Martesana: sempre più forte, più attrattiva, più inclusiva e più etica”.