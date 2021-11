Milano, la terza dose anti Covid verrà somministrata nei supermercati

A Milano ci si prepara alla fase massiva delle terze dosi del vaccino antri Covid aprendo centri in supermercati e centri commerciali.

di Luca Venturino 18 Novembre 2021

In Lombardia e, più precisamente, a Milano, la terza dose della campagna vaccinale anti Covid verrà somministrata nei centri allestiti in alcuni supermercati della grande distribuzione e in due stazioni della metropolitana. A darne l’annuncio è il coordinatore della Regione Guido Bertolaso, che ha illustrato le prossime mosse della campagna durante una conferenza a Palazzo Pirelli.

Il primo dicembre comincerà infatti la fase massiva delle terze dosi di vaccino, e l’intento è quello di organizzare una partenza efficiente in grado di assicurare l’iniezione anche a 60 o 70 mila persone al giorno. Per arrivare a questi obiettivi naturalmente i centri vaccinali già attivi resteranno aperti anche durante le festività natalizie, ma saranno supportati dai nuovi hub distribuiti nelle grandi catene della distribuzione o nei centri commerciali.

Il centro di Malpensa Fiere, inoltre, verrà sostituito da una nuova apertura a Gallarate. “Stiamo prendendo contatti con la Gdo, è un modo per andare incontro a cittadini” ha aggiunto il vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, ricordando che “abbiamo già 365 farmacie che vaccinano con le terze dosi, sono in crescita e su tutto il territorio”.