Milano, mattinata storta: spacca a mattonate la vetrata di una birreria

Un uomo di 35 anni ha sfondato a mattonate una delle vetrate dell'Unplug, birreria in zona Porta Romana a Milano.

di Luca Venturino 7 Marzo 2022

Dev’essere stata una giornata storta, ma proprio maledettamente storta. Considerando che il fattaccio è avvenuto alle 9:30 di domenica, possiamo immaginare che il nostro eroe sia stato svegliato troppo presto dal vicino che ha deciso di appendere i quadri nuovi, o roba del genere. Il risultato? Una vetrina dell’Unplug, birreria in zona Porta Romana a Milano, sfondata a colpi di mattoni.

Peccato che la legge non comprenda il nervoso, eh? Alcuni presenti, comprensibilmente colpiti dalla scena, hanno avvertito gli agenti di polizia che in pochi istanti sono giunti sul posto. L’uomo, un 35enne già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di scappare, ma non è stato abbastanza rapido: gli agenti l’hanno facilmente raggiunto, braccato e infine arrestato. Il movente? Scherzi a parte, l’ipotesi più accreditata è che l’uomo volesse mettere a segno un furto.

La vicenda, però, non finisce qui: nel pomeriggio della stessa domenica l’uomo viene denunciato anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Mentre infatti i poliziotti lo stavano accompagnando verso la camera di sicurezza, il 35enne ha tentato di aggredirli. Oh, noi l’avevamo detto che era una giornata storta.