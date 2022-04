Milano, maxi rissa in un bar del centro: coinvolti 15 uomini

di Luca Venturino 4 Aprile 2022

Qualche parola di troppo? Un eccesso di alcol e testosterone? Un rigore non dato? Difficile comprendere quale sia stata la scintilla che ha spinto una quindicina di uomini, tutti clienti di un bar di piazzale Loreto, a Milano, a darsele di santa ragione nella notte tra domenica e lunedì in una rissa con tanto di lanci di sedie, tavoli e altri oggetti di mobilio.

Dei quindici lottatori coinvolti, ben nove sono stati identificati e successivamente indagati dagli agenti della Polizia locale, giunti nel locale (o forse sarebbe più adatto dire sul campo di battaglia) per sedare la rissa e poi rientrati in questura per completare le procedure del caso. Gli uomini in questione hanno tra i 23 e i 46 anni: alcuni di loro non sono in regola con il permesso di soggiorno, mentre tre hanno già precedenti con la legge. Solamente due, infine, hanno avuto necessità di cure mediche e pertanto sono stati accompagnati al pronto soccorso: il primo, un uomo di 41 anni, è stato portato al Città Studi, mentre il secondo, un ragazzo di 28, al Fatebenefratelli. Entrambi se la caveranno con sette giorni di prognosi.