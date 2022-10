Milano: nuovo chef per il bistrot Remulass, in cucina arriva Francesco Vitale

A Milano cambio di regia per il bistrot Remulass: in cucina arriva un nuovo chef, Francesco Vitale.

di Manuela 25 Ottobre 2022

Cambio di guardia al bistrot Remulass di Milano: in cucina arriva il nuovo chef Francesco Vitale. Ricorderete tutti il Remulass (eravamo anche andati a provarlo): si tratta di un piccolo bistrot parente del ristorante Ratanà. Ecco: adesso Francesco Vitale è il nuovo chef del locale.

Vitale è nato nel 1988 a Brindisi. Finiti gli studi, ha girato per il mondo, fermandosi ad Amsterdam, Bruxelles e Londra. Qui, per quattro anni, ha imparato i segreti della cucina con chef come Joel Robuchon ed Heston Blumenthal. Successivamente si è unito alla brigata di Simon Rogan, seguendolo al Fera at Claridge’s, poi all’Enclume e infime alla Farm.

Vitale è poi tornato in Italia e nel 2018 si è unito in qualità di Junior Sous Chef alla brigata di Antonio Guida, nel ristorante Seta all’interno dell’hotel Mandarin Oriental di Milano. Ed ecco che adesso toccherà a lui gestire proprio il bistrot dell’hotel.

Francesco Vitale ha spiegato che nei posti molto grandi, come quelli in cui ha lavorato, si tende a perdere un po’ il contatto con il cliente. Seguendo i valori del posto, adesso ha deciso di mettere la cura e le tecniche apprese nelle cucine di alto livello in un posto più piccolo e dinamico come il Remulass. Proprio in un bistrot del genere, infatti, è necessario creare un rapporto con l’ospite, vivendolo anche al tavolo.

Lo chef ha continuato sostenendo che adesso vuole far parte di un posto concreto, lavorando con materie prime raccolte da piccoli produttori con cui può parlare direttamente, magari scambiandosi anche consigli e suggerimenti.

Ma come sarà il nuovo menu del Remulass? In pratica si tratterà di un’evoluzione dei piatti fin qui proposti, con particolare focus su verdure e frutta di stagione che verranno preparati in maniera più golosa. Fra di essi ci sarà il Ceviche di mela e remulass, lo Sgombro marinato con latte di mandorle e cetrioli e la Panna cotta montata al fieno, zucca e polenta.