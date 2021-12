Milano, pizzaiolo rimane schiacciato nel forno del proprio ristorante

di Luca Venturino 7 Dicembre 2021

Intorno alle ore 14:40 di sabato 4 dicembre, presso una pizzeria a Parabiago, comune facente parte dell’hinterland di Milano, si è consumata la tragedia: un pizzaiolo di nome Michele Esposito ha perso la vita in un terribile incidente sul suo luogo di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, infatti, l’uomo 41enne stava apparentemente svolgendo alcuni lavori di pulizia e manutenzione all’interno del locale quando è rimasto schiacciato dal forno del ristorante. Le cause che hanno portato all’incidente sono ancora da accertare, tanto che le indagini per ricostruire con certezza le dinamiche di quanto accaduto sono tutt’ora in corso. Gli agenti della caserma dei Carabinieri di Legnano, i vigili del fuoco e gli operatori del 112 sono accorsi tempestivamente al locale, ma purtroppo per il signor Esposito non c’è stato nulla da fare.