Milano: pronto ad aprire Forte, il ristorante di pesce amato dai vip americani

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

A Milano approda Forte, il marchio di ristoranti di pesce ideato dal ristoratore italiano Andrea Reitano, che già vanta un locale al 150 di Ocean Drive, Miami. Il ristorante, che per l’appunto sarà specializzato in pescato del Mar Mediterraneo, aprirà in viale Monte Grappa, Moscova, ospiterà 140 coperti con tanto di terrazza estiva (che indubbiamente contribuirà all’atmosfera mediterranea) con 70 posti.

Elegante e pronto a compiacere anche il palato del cliente più esigente, Forte è già un caso in America, tanto da essere stato apprezzato da Johnny Depp, Michael Jordan e Rihanna. Nella sua incarnazione nel territorio dello Stivale, il ristorante proporrà alla propria clientela le pietanze firmate tanto amate dalle celebrità d’oltreoceano: branzino in crosta di sale, tartare di gambero di Mazara del Vallo, Cacio e Pepe al tartufo nero e anche un delicato gelato al pistacchio, particolarmente popolare in quel di Miami. Un buon menu necessità, tuttavia, di un buon accompagnamento: i piatti del Forte saranno abbinati dalle produzioni delle più importanti regioni vinicole d’Italia e Francia, con le etichette di Antinori, Frescobaldi e Gaja, tradizionalmente noti per la loro straordinaria capacità di valorizzare menu di pesce. La cantina ospiterà oltre 3.000 bottiglie, inclusi i grandi château francesi.