Milano, pub offre la cena agli sfollati della torre bruciata

L'Octopus di via Watt garantirà un piccolo aiuto alle famiglie coinvolte nel disastro di torre dei Moro.

di Marco Locatelli 1 Settembre 2021

Un pub milanese – l’Octopus di via Watt – ha deciso di offrire la cena a tutti gli sfollati di torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini a Milano distrutto domenica scorsa da un incendio.

“L’Octopus – scrive su Facebook il locale – si impegna a garantire un piccolo aiuto alle famiglie coinvolte nel disastro di ieri (domenica 29 agosto, per chi legge ndr) in via Antonini a Milano.

Sarà garantito, a titolo gratuito, la cena (nelle nostre possibilità), da qui ai prossimi giorni, a tutti gli abitanti della palazzina distrutta dell’incendio. La direzione”.

L’iniziativa benefica dell’Octopus non è però l’unica: poche ore dopo il rogo, infatti, diverse persone si sono messe in moto per dare una mano alle famiglie colpite dal disastro.