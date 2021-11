Milano: Ralph Lauren inaugura un bar con cucina americana

di Luca Venturino 23 Novembre 2021

Ralph Lauren approda a Milano con il primo store italiano “World of Ralph Lauren”, massima espressione del lifestyle del brand incastonato nel cuore del Quadrilatero della moda in Via della Spiga; ma la grande novità è che il negozio ospita anche un bar che proporrà pietanze di cucina americana con un tocco italiano.

Hamburger american style e mini lobster rolls, accompagnati da una selezione di vini d’annata e dai più iconici cocktail d’autore: il The Bar at Ralph Lauren (questo per l’appunto il nome del locale) resterà aperto tutto il giorno, proponendo caffè e pasticceria per una colazione leggera o aperitivi serali mentre si è circondati da eleganza e intimità. Si tratta, in effetti, di un cortile interno con giardino arredato con poltrone in vimini e sedie in ferro battuto, accompagnate da cuscini in tartan.

L’apertura dell’intero complesso è prevista per mercoledì 24 novembre, e Ralph Lauren ha voluto commentare così la scelta della location: “C’è qualcosa di Milano che mi coinvolge profondamente – la sua bellezza senza tempo, le sue vie tortuose lastricate, l’eleganza delle facciate dei palazzi antichi, il suono delle campane che segnano l’ora del giorno e un modo di vivere intriso di tradizioni passate e futuro”. A proposito di The Bar, invece, il fashion designer l’ha voluto descrivere come “un luogo dove riunirsi e gustare un caffè mattutino o un aperitivo serale nell’intimità di un cortile romantico”.