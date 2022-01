Milano, rapina un ristorante in centro ma viene incastrato dal vicino

di Luca Venturino 31 Gennaio 2022

Lo diciamo subito per evitare malintesi: no, il ladro non è stato inseguito dal suo vicino di casa fino sul luogo della rapina, per poi intervenire come una sorta di amichevole Spiderman di quartiere di Milano. Si tratta invece di un uomo che, vivendo a due passi dal ristorante, è stato allertato dai forti rumori e ha deciso di intervenire.

Chiaro, il suo senso della giustizia è comunque da rispettare: l’uomo ha notato un ragazzo spaccare l’ingresso del locale, in piena zona CityLife, e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine continuando a tenere d’occhio il giovane. I poliziotti, una volta giunti sul luogo, hanno fermato il ladro, un uomo di appena 23 anni, con ancora addosso i soldi rubati, circa 100 euro in contanti.