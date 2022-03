Milano, riapre il cinema ristorante curato da Eataly

di Luca Venturino 8 Marzo 2022

Tutto è pronto per la riapertura del cinema ristorante curato da Eataly Milano Smeraldo, situato nell’Anteo Palazzo del Cinema: a partire da sabato 12 marzo, infatti, riprenderanno le proiezioni in Sala Nobel, dove i clienti potranno godere del binomio che accomuna il piacere del cinema con quello del cibo di qualità.

Numerose le formule secondo cui si declina l’offerta della Sala: dall’AperEataly, dal giovedì alla domenica a partire dalle ore 18 o la cena dal lunedì alla domenica dalle ore 20, o ancora il pranzo, previsto per il sabato, la domenica e i giorni festivi a partire dalle ore 13 con menu dedicati e accompagnati dalle offerte di vino, birre e bibite della Carta Bere di Eataly. Menu che, chiaramente, è forte delle migliori eccellenze locali: mondeghili alla milanese con salsa tartara, flan di carciofi con crema di Parmigiano Reggiano e castagne e l’immancabile risotto alla milanese.

I tempi del pasto saranno scanditi dalle proiezioni del giorno (e non temete, le poltrone sono state concepite proprio per consentire di mangiare guardando i film): nel particolare, la Sala riapre con “Belfast” di Kenneth Branagh e “Il ritratto del Duca” con Helen Mirren, disponibili sia in italiano che in versione originale con i sottotitoli italiani.