Milano, sequestrati 160 kg di carne da un ristorante

di Luca Venturino 14 Aprile 2022

Una serie di controlli eseguiti dagli agenti della Polizia locale di Milano ha preso in esame alcuni dei ristoranti, dei bar e delle attività commerciali che costellano le zone limitrofe al centro cittadino. Nello specifico, le ispezioni delle forze dell’ordine si sono concentrate nel verificare l’adesione alle norme vigenti per quanto riguarda la conservazione dei prodotti alimentari, e hanno trovato numerose anomalie in un ristorante situato in via Paolo Sarpi, vicino al quartiere multietnico di Chinatown.

Proprio nel locale in questione, infatti, i controlli degli agenti di Polizia hanno fatto emergere la totale mancanza delle indicazioni utili alla tracciabilità alimentare – che sono chiaramente obbligatorie per legge. Mancanza che, di fatto, ha portato al sequestro da parte delle forze dell’ordine di ben 160 chilogrammi di carni avicole, bovine e suine; mentre al titolare del locale sono spettate sanzioni per un totale complessivo di circa 3mila euro.