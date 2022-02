Milano, sequestrati 500 kg di carne pronta per i ristoranti

di Luca Venturino 16 Febbraio 2022

Gli agenti della polizia di Milano hanno effettuato una serie di controlli in un laboratorio di via Aleardi, scovando al suo interno circa 500 chilogrammi di carne avicola priva dei necessari documenti per la tracciabilità, ma pronta a essere spedita nelle cucine e sulle tavole di alcuni ristoranti nella zona di via Paolo Sarpi.

I poliziotti hanno dunque proceduto a sequestrare e sigillare l’intero lotto di carne, e nel proseguire i controlli nella struttura in questione hanno inoltre scoperto che questa era del tutto priva dei regolari documenti necessari all’avvio dell’attività. L’operazione, coordinata dalla Sezione annonaria locale, è avvenuta nei giorni scorsi ma è stata resa nota solamente nella giornata di oggi, mercoledì 16 febbraio, attraverso una nota di Palazzo Marino. Ai proprietari del laboratorio è toccata una sanzione complessiva di 6500 euro.