Milano, serie di controlli nei ristoranti: sequestrati 300 kg di carne e pesce

di Luca Venturino 10 Maggio 2022

Negli ultimi giorni gli agenti della Squadra annonaria del corpo di Polizia locale di Milano sono stati impegnati nello svolgere una serie di controlli presso i ristoranti, i bar e le altre attività commerciali attive nell’ambito della ristorazione disseminate lungo la zona di Chinatown, direttamente a nord del Castello Sforzesco e del centro cittadino. Nello specifico, gli agenti delle forze dell’ordine hanno riscontrato una serie di irregolarità in due locali di Via Rosmini, e hanno pertanto disposto il sequestro di circa 300 chilogrammi di carne bovina, suina, avicola e pesce.

Come accennato, entrambi i ristoranti in questione si trovano nel cuore della zona di Chinatown, e in entrambi i casi hanno infranto le norme in vigore circa le informazioni relative alla tracciabilità e la sicurezza dei beni alimentari. A causa del mancato rispetto di tali leggi, oltre al sequestro di cui sopra, gli agenti delle forze dell’ordine hanno inflitto a ciascuno dei due locali una sanzione amministrativa dal valore complessivo di 2000 euro.