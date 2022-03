Milano, sfonda una vetrina di un minimarket con un cacciavite (ed era già ai domiciliari)

di Luca Venturino 1 Marzo 2022

Un martedì notte del tutto regolare, in quel di Milano: dopotutto, a voi non è mai capitato di vedere un uomo infrangere la vetrina di un minimarket per poi far man bassa del contenuto della cassa? È esattamente quanto successo in un negozio in viale Stelvio intorno alla mezzanotte, quando il titolare del market ha notato quanto stava succedendo e ha contattato le forze dell’ordine.

I carabinieri si sono precipitati sul posto e hanno sorpreso il ladruncolo con le mani nel sacco (o meglio, nella cassa). Dopo averlo arrestato e aver completato la prassi per il riconoscimento, ecco che si accorgono che il 50enne in questione non avrebbe dovuto mai lasciare la sua abitazione in quanto condannato agli arresti domiciliari. L’uomo, infatti, era già stato scoperto mentre aveva tentato di derubare l’incasso di un kebab sempre con il metodo del cacciavite, nella notte del 3 febbraio scorso. Il risultato? Un doppio arresto, per furto aggravato e anche per evasione.